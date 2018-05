VIDEO | Soome hokikoondis võitis USA-d ja kindlustas alagrupivõidu, Kanada kohtub veerandfinaalis Venemaaga?

Soome jäähokimeeskond alistas Taanis jätkuval MMil USA 6:2 ja võitis B-alagrupis esikoha. 20-aastane Sebastian Aho tegi soomlaste eest kübaratriki ja jõudis sel turniiril juba üheksa väravani.

Soome ja USA kogusid võrdselt 16 punkti, kuid ameeriklased jäid teiseks ja lähevad veerandfinaalis vastamisi A-alagrupi kolmanda koha meeskonna ehk Tšehhiga.

Soome kohtub pääsu eest poolfinaali Šveitsiga, kes alistas täna Prantsusmaa 5:1 ja kindlustas endale neljanda koha.

Kanada meeskond alistas tänavuse olümpiahõbeda Saksamaa 3:0 ja lõpetas B-grupi kolmandana. See tähendab, et kanadalaste veerandfinaalvastane selgub õhtusest mängust Rootsi ja Venemaa vahel. Hetkel on alagrupi liidril Rootsil venelaste ees punktine edumaa.

Täna õhtul mängivad veel ka Läti ja Taani, kes selgitavad B-alagrupi viimase play-offi pääseja.

A-alagrupi tabeliseis: 1. Rootsi 17, 2. Venemaa 16, 3. Tšehhi 15, 4. Šveits 12, 5. Slovakkia 8, 6. Prantsusmaa 6, 7. Austria 4, 8. Valgevene 0 punkti.

B-alagrupi tabeliseis: 1. Soome 16, 2. USA 16, 3. Kanada 15, 4. Taani 11, 5. Läti 10, 6. Saksamaa 7, 7. Norra 6, 8. Lõuna-Korea 0 punkti.