VIDEO | Miks sõidutati Venemaa hokikoondise väravavaht jäält riietusruumi käruga?

Teisipäevases jäähoki MM-i alagrupimängus Venemaa - Rootsi võis näha, kuidas väravavaht Vassili Košetškin sõidutatakse vaheajal jäält riietusruumi käruga, mis muidu on mõeldud kottide ja kohvrite transportimiseks.

Venemaa peatreener Ilja Vorobjov andis kentsakale tegevusele igati loogilise põhjenduse: "See oli sellepärast, et riietusruumid on väga kaugel ning meil keelati lühemat teed minna. Kui vahepealne uks lahti teha, sulaks jää lihtsalt ära. Vassili kaalub 110 kg pluss varustus. Kõndimine oleks tema jaoks raske. Nägin ka ise midagi sellist esimest korda."

Venemaa kaotas Rootsile 1:3, kuid pääses ikkagi alagrupi teise kohaga veerandfinaali, kus mängitakse täna Kanadaga.