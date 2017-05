VIDEO: Liigutav hetk! Prantsusmaa hokilegend saadeti kodusel MM-il loetud sekundid enne viimase matši lõppu erru

Prantslased alistasid viimases alagrupimängus Sloveenia 4:1, kuid veerandfinaali ei pääsenud.

Kümmekond aastat NHL-is mänginud Huet' kõrval lõpetas eilsega karjääri ka Prantsusmaa koondise kapten Laurent Meunier (38).

Vaata, kuidas prantslased võtsid 20 sekundit enne kohtumise lõppu Huet' erru saatmiseks timeout'i.

France calls a timeout with 20 seconds left to pull Cristobal Huet and get him an ovation in his final game. So awesome. pic.twitter.com/wuQLRlKP2d— Todd Cordell (@ToddCordell) May 15, 2017