VIDEO | Kanada alistas lisaajal põnevusmängus Venemaa, poolfinaali jõudis ka USA

Kanada asus kohtumist Colton Parayko (4.45) tabamusest juhtima. Teisel kolmandikul suurendas eduseisu Ryan Nugent-Hopkins (31.51).

Venemaa jõudis aga Ilja Mihhejevi (32.53) ja Aleksandr Barabanovi (37.32) tabamustest viigini.

Kolmandal kolmandikul visati taas vastakuti väravaid. Esmalt viis Kyle Turris (47.11) Kanada juhtima 3:2. Seejärel Sergei Andronov (48.44) viigistas. Edasi viis Pierre-Luc Dubois (52.36) Kanada 4:3 ette, kuid Artjom Anissimov (54.34) viigistas taas.

Neli nelja vastu mängitud lisaajal jäi Venemaa aga vähemusse, kui kaheks minutiks eemaldati Kirill Kaprizov. Kanadalased kasutasidki arvulise ülekaalu ära. Tabamuseni jõudis Ryan O'Reilly (64.57).

#RUSvsCAN ICYMI: Ryan O'Reilly and @HC_men take advantage of the PP in overtime and pick up the win over @russiahockey! CANADA is going to the semifinals! #IIHFWorlds pic.twitter.com/FiMNZ4jgsz