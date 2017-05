VIDEO: Ilus žest! Prantsusmaa hokikoondise ründaja andis pärast Soome alistamist parima mängija auhinna meeskonnakaaslasele

Kohtumise parimaks mängijaks valiti Pierre-Edouard Bellemare, kes viskas ühe värava ja andis ühe väravasöödu.

Philadelpia Flyersi ründaja ei olnud nõus auhinda endale jätma, sest tema arvates väärinuks seda väravavaht Florian Hardy. 32-aastane Hardy tegi mängus suisa 42 tõrjet.

Bellemare näitaski punasel vaibal Hardy poole ning palus tal tulla auhinnale järele. Kuigi esialgu puikles väravavaht vastu, nõustus ta lõpuks siiski selle vastu võtma.

Great moment as Pierre-Édouard Bellemare rejects the player of game award and gives it to goalie Florian Hardy (41 saves). #IIHFWorlds pic.twitter.com/ZgTnilY1Yl

— Alex Nunn (@aj_ranger) May 7, 2017