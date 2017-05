Viaplay näitab otsepildis täna algava jäähoki MM-i kõiki mänge

Reklaamivaba internetitelevisioon Viaplay näitab täies mahus täna Pariisis ja Kölnis algavaid jäähoki maailmameistrivõistlusi, kokku kantakse otsepildis üle kõik 64 tipptasemel hokimatši.

Esimesed otseülekanded algavad Viaplays täna kell 17.10, kui mõõtu võtavad Rootsi ja Venemaa ning Soome ja Valgevene koondised. Esimest mängu näitab otsepildis ka spordikanal Viasat Sport Baltic, teine on eetris kordusena. Täna kell 21.10 on Viaplays järgmised otseülekanded, kui vastamisi on Tšehhi ja Kanada ning USA ja Saksamaa.

Spordikanali Viasat Sport Baltic hokikommentaatori Vallot Puki hinnangul on tulemas väga kõva hokiturniir, kuna Euroopasse oma rahvuskoondise au kaitsma tulnud väga palju häid mängijad maailma tugevaimast jäähoki profiliigast NHL, kus hooaeg on praegu lõpusirgel.

„Kahe eelmise MM-i kuld Kanada on väljas pisut vähem nimekama satsiga kui mullu, aga see on siiski ju Kanada – favoriit alati ja igal pool. Seekord tahaks eraldi välja tõsta kaks meeskonda, kelle edu üle suurturniiridel ei imesta keegi, aga viimastel MM-idel on kõvasti lati alt läbi lennatud. Nendeks on Rootsi ja Tšehhimaa. Rootslased on kahel viimasel MM-il veerandfinaalis kaotanud, kuid nüüd tulid kohale ja on näljased tõestama koguni 15 meest NHL-ist. Viimati viis aastat tagasi medali saanud tšehhidel on samuti koos vägagi löögivõimeline tiim. Paneme siia otsa veel Venemaa ja ongi medalimeeskonnad vast nimetatud. Soome ja USA ei näi hetkel nii sitked, et võiksid medalimängu tõusta. Läti on saanud peaaegu kõik tugevamad kokku ning uue peatreeneri käe all peaks midagi positiivset ikka tulema,” leidis Pukk.

2017. aasta jäähoki maailmameistrivõistlused peetakse 5.-21. maini paralleelselt Pariisis ja Kölnis, kus võistlustulle astuvad 16 maailma paremat hokiriiki. Poolfinaalid mängitakse 20. mail ning maailmameister selgub 21. mail kell 21.45 algavas matšis Kölnis.