Venemaa võitis jäähoki MMil Slovakkiat kuivalt

Venemaa jäähokikoondis alistas Taanis jätkuval MMil alagrupiturniiri eelviimases voorus Slovakkia meeskonna 4:0.

Venemaa asus avakolmandiku lõpuks Maksim Mamini ja Nikita Gusevi väravatest 2:0 juhtima. Mängu lõppseisu vormistasid viimase kolmandiku lõpus Maksim Šalunov ja Ilja Mikhejev.

Venelased jätkavad A-alagrupis 16 punktiga teisel kohal, jäädes liider Rootsist ühe punkti kaugusele. Viimases voorus on seejuures Venemaa ja Rootsi omavahel vastamisi. Slovakkia on 8 silmaga viies, neljandal ehk viimasel play-offi pääsu kohal on hetkel Šveits (9p).

B-grupi tänases avamängus alistas Norra koondis 3:0 Lõuna-Korea ja lõpetas alagrupiturniiri 6 punktiga eelviimasel kohal. Viimaseks jäänud korealased punktiarvet avada ei suutnud.