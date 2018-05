Venemaa võitis jäähoki MMil Slovakkiat kuivalt, Läti kaotas Kanadale alles lisaajal

Venemaa jäähokikoondis alistas Taanis jätkuval MMil alagrupiturniiri eelviimases voorus Slovakkia meeskonna 4:0.

Venemaa asus avakolmandiku lõpuks Maksim Mamini ja Nikita Gusevi väravatest 2:0 juhtima. Mängu lõppseisu vormistasid viimase kolmandiku lõpus Maksim Šalunov ja Ilja Mikhejev.

Venelased jätkavad A-alagrupis 16 punktiga teisel kohal, jäädes liider Rootsist ühe punkti kaugusele. Viimases voorus on seejuures Venemaa ja Rootsi omavahel vastamisi. Slovakkia on 8 silmaga viies, neljandal ehk viimasel play-offi pääsu kohal on hetkel Šveits (9p).

Tšehhi alistas hilisõhtul Austria 4:3 ja lõpetas alagrupi 15 punktiga kolmandana.

B-grupi tänases avamängus alistas Norra koondis 3:0 Lõuna-Korea ja lõpetas alagrupiturniiri 6 punktiga eelviimasel kohal. Viimaseks jäänud korealased punktiarvet avada ei suutnud.

B-alagrupi hilisõhtuses mängus suutis Läti normaalaja lõpuks Kanada vastu 1:1 viigi välja võidelda, kuid jäi lisaajal ikkagi 1:2 alla. Kanadalaste võiduvärava viskas Connor McDavid 61. minutil. Avakolmandikul oli Kanada Anthony Beauvillie` väravast juhtima asunud, lisaajale päästis lätlased Kristians Rubinsi viimase kolmandiku tabamus.

Kanada on nüüd 12 punktiga kolmas, järgnevad Taani 11 ja Läti 10 silmaga. Kaks esimest on USA (16) ja Soome (13), kes kohtuvad viimases voorus omavahel. Viimase play-offi pääseja selgitab aga Läti ja Taani kohtumine.