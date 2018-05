VALLOT PUKI JÄÄHOKI MM-i KOMMENTAAR | Nüüd alles läks mänguks!

Mida veel ühelt suurturniirilt tahta, kui seda, mida pakkus meile laupäevane voor. Rokenroll missugune! Nii palju supermänge, dramaatikat ja ka jäähokiajalugu. Nüüd võiks nö. poe kinni panna ja turniiri ära lõpetada. Doos on käes.

Taanlaste käest peksa saanud Soome võtab jalad alla ja jäta Kanadale mingitki võimalust, siin võiks võrdluseks tuua jalgpalli, kus Kanada oleks nagu Brasiilia ja Soome näiteks MM-ilt eemale jäänud Itaalia... Jalkameestel lähevad nüüd küll turjakarvad väga turri, aga mis siis ikka.

Taani omakorda arvas, et korealaste vast pole eriti mängida vaja ja pääsesid korraliku ehmatusega. Seni briljantselt mänginud Rootsi oli korraga püstihädas Slovakkiaga, Venemaa sai oi-oi, kui suure hädaga jagu Šveitsist, Läti pani paika olümpiahõbeda Saksamaa ja Valgevene kukkus veelgi sügavamale ning peab kõrgeimast seltskonnast lahkuma. Esimest korda pärast 2003. aastat ... Nüüd tuleb huviga oodata sm. Lukašenko mahlakat sõnavõttu.

Ja et veel piinlikkust vähe poleks, püstitas Valgevene koondislane Sergei Drozd „muljetavaldava“ antirekordi, ta on oma seitsmendal MM-il ja pole suutnud ühtegi puntkti koguda 38. mängus...

Kirjutasin ju, et Kanadal on väravavahid vähe kahtlased... Tuleb targemate juttu ikkagi uskuda... Ei teagi täpselt, mida need Curtis McElhinney ja Darcy Kuemper täna tegid. Kanada koondise treenerid on kindlasti üsna murelikud. Vast oli see neile viimaseks selliseks etteasteks, muidu kulda ja karda ei tule.