Tuleb välja, et Soome on ikkagi kõva hokiriik

Isegi kui Soome saab laupäeval igipõlise rivaali Rootsi käest laupäeval kõva „koslepi“, võib peatreener Lauri Marjamäki sirge seljaga kodumaale tagasi sõita, sest pani parastajate suu kõvasti lukku.

Soome, kes seni mängis MM-il nagu ta mängis, mõnede arvates piinlikult aeglaselt, teiste hinnagul nagu mingi santlaager, valis veerandfinaalis USA vastu ainuõige taktika ja see toimis. Sedasama on Marjamäki juhendatavad tiimid Soome liigas edukalt mänginud – kõige lihtsamas keeles väljendatuna: pannakse umbes poole platsile peale välja trap ehk lõks ja vastastel on korraga mõistus otsas.

Noored ja enam mitte nii vihased ameeriklased, kes alagrupiturniirilt tulid läbi lauldes ja tantsides, olid korraga nurka aetud ja nad olid umbes kümneminutilise mängu järel näost täitsa hallid – ju neile jõudis kohale, et jama on majas. Ja ei saanudki enam jalgu alla.

Võib ju sajatada, et mis mõttes ei jaksa 20-tes aastates NHL-i tüübid neist soomlastest üle ja mööda kimada. Ei õnnestu esimesel, teisel, ütleme viiendal korral, aga see peab ju välja tulema. Aga ei tulnud! Kaitsjad olid suured ja värav oli lukus.

Natuke pahelisema mõttelaadiga kodanikel võib tekkida küsimus, aga kas jänkid pärast teisipäevast uljast võitu Venemaa vastu ikka järgisid sportlikku režiimi? Said teada, et mängivad Soomega, eks sportlased ikka vaatavad ka tabelit ja nägid kuidas nad hirmsasti seal Pariisis vaeva nägid, küll me sinna poolfinaali ka nö. ühe uisuga lükkame. Ning nautisid natuke pikemalt kevadist Kölni ööd, ahvatlusi seal ju jätkub ... Aga nüüd kobivad nad hoopis lennukisse.

Teised veerandfinaalid üllatusi ei toonud. Kanada tegi sakslastest ligi kolm korda rohkem pealeviskeid, võõrustajate puurivaht Philipp Grubauer võimles nö. täie raha eest, aga kaotuse sakslased said. Rootslased ei teinud mingit imemängu, aga šveitslased olid pigem kahvatud. Kolmapäeval ligi kolm tundi rongiparandamist oodanud venelased kannatasid ära tšehhide esimeste minutite meeletu surve ja näitasid siis, kuidas väravaid visatakse ja endale ei lasknud ühtegi.

Poolfinaalides on magusad vastasseisud Soome – Rootsi ja Kanada – Venemaa. Endale huvitav, kas soomlased suudavad ka rootslasi oma lõksu püüda. Peaks olema kõvasti keerulisem, kui USA vastu. Kanada ja Venemaa mängud on pea alati äärmiselt kompromissitud olnud ja see tuleb kindla peale samasugune.

Tahaks ikkagi ennustada ka ja pakun, et pühapäevases finaalis on Rootsi ja Venemaa. Aga selle MM-i keeraks täiesti pea peale selline käik, et finaalis on Soome ja Venemaa ning soomlased võidavad. Vat see oleks ikka paras pauk.

Poolfinaalid laupäeval, 20. mail:

Kanada – Venemaa (16.15, Köln)

Rootsi – Soome (20.15, Köln)