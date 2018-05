Tretjak süüdistas Venemaa kaotuses kohtunikke: lisaajal selliseid karistusi ei anta!

Venemaa Jäähokiföderatsiooni president, endine tippväravavaht Vladislav Tretjak polnud sugugi rahul, kuidas kohtunikud Venemaa ja Kanada vahelist MMi veerandfinaali vilistasid.

Kanada alistas Venemaa lisaajal 5:4, kusjuures Ryan O'Reilly võiduvärav sündis hetkel, kui venelased olid Kirill Kaprizovi eemaldamise tõttu vähemuses.

Just Kaprizovile määratud kaheminutiline karistus ajaski Tretjaki marru. "Tahaksin kommenteerida meie meeskonna vastuolulist eemaldamist lisaajal. Ütlen professionaalina, et lisaajal selliseid karistusi ei anta! Ei NHLis ega suurturniiridel. Ja kui annate, siis pidanuks eemaldama ka kanadalase Pavel Datsjuki kinnihoidmise eest. See oli 100-protsendiline eemaldamine!" kurjustas Tretjak, vahendab lenta.ru.



Tretjak meenutas ühtlasi tänavust olümpiafinaali, kus Venemaa jäeti Saksamaa vastu normaalaja lõpuminutil vähemusse. "Ka siis juhtus sama. Ja nüüd taas!" ei varjanud hokijuht oma pettumust.

Taanis jätkuval MMil kohtuvad laupäeval poolfinaalides Rootsi - USA ja Kanada - Šveits.