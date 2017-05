Tehke ükskord normaalne jää ehk kolhoos Saksamaa moodi

Kui hea lugeja nüüd arvab, et teen juttu suurfavoriidi Kanada mõnevõrra ootamatust kaotusest ehk äratavast „kõrvakiilust“, mille nad said Šveitsi käest, siis seda ei juhtu. See tulemus tegi asja põnevamaks, aga midagi katastroofilist ei juhtunud. Aga kui kanadalased peaksid alla jääma ka Soomele, siis on kohe teine asi.

Me kõik oleme harjunud, et Saksa asjad on kvaliteetsed, peavad hästi vastu ja teenivad oma peremeest kaua ja veatult. Tõeline ordnung. Seega on tõepoolest veider ja kummaline olukord, kus Kölni Lanxess Arena jää kvaliteet on kohutav.

Kaks korda on enne teise kolmandiku algust kamandatud meeskonnad uuesti garderoobi ja Zambonid ehk jääpuhastusmasinad jääle tagasi. Eelkõige sellepärast, et maha laotatud õhuke veekiht ei jäätu õigeks ajaks ära ning väljakut katavad loigud. Lisaks on paaris mängus tekkinud jää sisse mitte ainult augud, vaid ka praod. Hokimeeste tervisele on need arusaadavalt väga ohtlikud.

Äärmiselt kummalise kokkusattumusena on mõlemal korral, kui vaheaeg pikemaks läks, üks mängivatest tiimidest olnud Slovakkia. Ei tea, kas need slovakid on teistest raskemad või uisutavad-pidurdavad nii, et jää ei pea vastu. Kahtlane. Hokimeeste sõnul olevat jää seal Kölnis nagu pesulaud ja Venemaa koondise kaitsja Bogdan Kisselevitš põrutas otsekoheselt: „Nagu Saksamaa kolhoos!“

MM-i Saksamaa-poolsed organisaatorid on ka hämmingus ja tunnistasid, et see kõik on väga imelik ja nemad ei tea põhjust, miks jää on selline laineline ja pudine. Samas – tingimused on kõikidele võrdsed. Aga sakslased peaksid nüüd tegutsema hakkama ja probleemi lahendama, sest poolfinaalid, pronksimäng ja finaal on just seal Lanxess Arenal. Lõpetagu see imestamine ja tehku nüüd jää, nagu muinasjutus! Mina vaataks esimese asjana üle ventilatsiooni, aga mis mina ka õieti tean.

Homme teen jälle juttu asjast ehk hokimängust, sest näiteks Soomel on hädasti vaja jagu saada äsja Kanada alistanud Šveitsist ja prantslased peavad edasipääsulootuste säilitamiseks saama tšehhide käest vähemalt kaks punkti.

Pühapäeva, 14. mai mängud:

Slovakkia – USA (17.15, Köln)

Prantsusmaa – Tšehhimaa (17.15, Pariis)

Taani – Rootsi (21.15, Köln)

Šveits – Soome (21.15, Pariis)