Tegelikult peaks veerandfinaalis olema hoopis Läti!

Väiksematele tehakse alati liiga. Ei pääse nad sellest ka suurel areenil ja suurturniiril tuhandete silmapaaride ees. Seekord tehti ära Lätile. Konkreetselt.

Siinkohal pean silmas Läti-Saksamaa kohtumise esimesest väravat, mida poleks tohtinud lugeda. Sakslaste kapten, ülikogenud Christian Ehrhoff suunas tsooni tagasi litri, mis oli tubli kümmekond sentimeetrit üle joone ja mida kohtunikud, eriti need, kes joont valvavad, oleks pidanud nui neljaks nägema. Aga nad ei näinud, vilet ei tulnud ja Lätile visati hetk hiljem värav. Kahju. See kindlasti muutis mängu käiku ja me ei saagi teada, mis oleks juhtunud, kui seda oleks märgatud.

Aga lätlased olid ikkagi väga tublid ja sitked ning võitlesid, tulid välja ja läksid ette kaheväravalisest kaotusseisust, aga ometi jäi natuke puudu. See viimase edasipääseja selgitanud mäng tuli välja täpselt selline, nagu peab. Viigivärav kodumeeskonnalt viimasel minutil, pingest pakatav lisaaeg ja siis karistusvisete seeria, kus võitja selgus viimasel viskel. Tõeline spordifänni unelm.

Tegelikult tahaks veel kohtunikega kurjustada. Sellel MM-turniiril on kuidagi liiga palju jäetud ilmselgeid karistusi andmata. Küll lüüakse kepiga nägu lõhki, nii et veri lendab, küll äsatakse jalad alt ära otse kohtuniku ees ja ei midagi. Triibuline mees sõidab edasi, vile taskus. Aga eks see ole iga spordialal nii, kui midagi muud asjalikku öelda pole, siis sõimatakse kohtunikke.

Aga näiteks Soome koondise kapten Lasse Kukkonen ütles kodumaa meediale pärast kaotatud mängu Kanadale, et kohtunik lajatas talle otse: „Fuck you!“ Usun, et kogenud kaitsja ei mõelnud sellist asja välja, miks peakski.

Veerandfinaalidest ka paar mõtet. Kui Kanada ja USA lähevad oma mängu vastavalt Saksamaa ja Soome vastu mängima favoriidina, siis paarides Venemaa – Tšehhimaa ja Šveits – Rootsi on asi keerulisem. Venelased said viimases voorus „tappa“ USA-lt ja šveitslased said jagu tšehhidest. Esimese emotsioonina pakun, et nelja hulka saavad siiski venelased ja rootslased.

Siis veel see lugu ka, et kuidas nüüd seda öeldagi ... Aga panin finalistide pakkumisega korralikult puusse. Kanada ja Venemaa võivad kokku minna juba poolfinaalis, mis ju tähendab, et finaalis enam mitte.

Veerandfinaalid 18. mail:

USA – Soome (17.15, Köln)

Venemaa – Tšehhimaa (17.15, Pariis)

Kanada – Saksamaa (21.15, Köln)

Šveits – Rootsi (21.15, Pariis)