Täna algab jäähoki MM | Kanada ja USA toetuvad superründajatele

Täna algav jäähoki MM, on veebruaris peetud olümpiaturniirist tasemelt selgelt tugevam.

Põhjus on ilmselge - Taanis toimuva MM-turniiri soosikud on komplekteeritud peamiselt NHLi mängijatest. Olümpialt jäid aga maailma tugevaima liiga mängijad teadupärast kõrvale.

Tiitlikaitsjana alustab turniiri Rootsi. Kuigi neil õnnestus saada kokku soliidne meeskond, on mulluse edu kordamine väga keeruline. Toona olid meeskonnal abiks maailma üks parimaid väravaahte Hendrik Lundqvist, ründetäht Nicklas Bäckström ja kaitsja Victor Hedman. Häid mehi jagub aga seekordsessegi meeskonda, kuid superstaarid puuduvad.

Rootsi eriliseks tugevuseks peetakse kaitseliini, mis on ilmselt MMi parim. Rünnakul oodatakse aga huviga 19-aastase Elias Petterssoni avanemist. Tegemist on selgelt maailma hoki tõusva tähega. Rootsi tugevuseks on ka see, et kõik mängijad - ka praegu NHLis mängivad mehed - on käinud läbi ühest süsteemist ning on tänu sellele hästi juhitavad.

Tänavuse MMi üheks soosikuks peetakse hoopis USA koondist. Selle meeskonna vaieldamatu liider on kolmekordne Stanley karikavõitja Patrick Kane. 29-aastane mees on kuulunud USA koondisse Vancouveri ja Sotši olümpial. MMil on ta mänginud varem korra, täpselt kümme aastat tagasi. Maailma hoki mõistes on tegemist tõelise staariga.