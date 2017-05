Soomlastel, eriti fännidel, on kõik halvasti

Esialgu tahtsin selle loo pealkirjaks panna „Elvis elab veel“, aga siis meenus ähmaselt, et vist midagi sellist sai juba mullu ühe postituse alguseks pandud. Üle kontrollida ei viitsi, aga igaks juhuks ei pane, väga magedalt kukuks ju välja.

Siis mõtlesin veel, et seekord üldse hokijuttu ei panegi kirja. Aga natuke ikka tuleb, midagi ei ole teha. Lätlastel on oma Elvis, oleks meil ka ... Aga lätlased panid MM-i avamängus nagu „siidi“ mööda, suisa heldimuspisar tuli silmanurka. Merzlikins tegi nullimängu ja Taanist saadi jagu. Nö. väikesed näitasid kõvasti hambaid – Sloveenia tuli Šveitsi vastu välja 0:4 kaotusseisust ja Itaalia oli minuti kaugusel võidust Slovakkia vastu. Lõpuks pidid mõlemad leppima ühe punktiga, usun, et väga pettunud nad pole.

Aga jah – Soome fännid ja eks ka teised, on väga kurjad. Põhjus inimlik – nimelt ei müüda Pariisi AccorHotels Arenal mitte tilkagi alkoholi! Ma kindlasti ei propageeri napsuvõtmist, ise ka ei ole suurem asi kärakapanija, aga see käib sellises kohas fännikultuuri juurde. Ja hokifännid oskavad (enamasti) piiri pidada ja erinevate koondiste silmini äramaalitud poolehoidjad võivad kaelakuti vabalt mõned pindid sisse lasta.

Ma ei tea, mis põhjusel Pariisi hallis alkoholi ei müüda ja ei huvita ka, aga see on väga kummaline otsus. Alkoholivaba õlu on – „sivuplee“ – 10 eurot toop. Isegi soomlase jaoks on see natuke krõbe hind. Mis MM see on, kui õlle järgi peab minema ümber nurga Monoprix’sse või mis seal parasjagu on.

Kölnis on selles suhtes kõik korras – 5 eurot pool liitrit, nobedad teenindajad sõeluvad sektorite vahe ringi, ei pea järjekorras seisma, ole ainult mees, siruta käsi viiekaga välja ja jook voolab topsi.

Samas – KHL-i mängudel ei müüda ka alkohoolseid jooke, aga olgem ausad, kui see nii oleks, siis läheks hiljemalt esimese kolmandiku lõpuks korralikult lappama.

Tuli nüüd selline õllejutt suure ja veel tähtsa tiitlivõistluse aegu, aga see tuli ka südamelt ära rääkida.

Pühapäeva, 7. mai mängud:

Itaalia – Venemaa (13.15, Köln)

Sloveenia – Kanada (13.15, Kanada)

USA – Taani (17.15, Köln)

Soome – Prantsusmaa (17.15, Pariis)

Läti – Slovakkia (21.15, Köln)

Norra – Šveits (21.15, Pariis)