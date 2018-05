Juba reedel omavahel heidelnud USA ja Kanada on MM-il oma soosikuseisust tõendanud. Omavahelise mängu võitis pärast karistusviskeid USA. Teises voorus oli Kanada 4 : 0 üle koduväljakul mänginud Taanist ja ameeriklased 10 : 0 autsaider Lõuna-Koreast.

Kanada mängis korealastega väga meeskondlikult. Kõigest kolm väljakumängijat ei saanud selles kohtumises kirja resultatiivsuspunkti. Nende jõus pole vaja kahelda. Kuid USA kohta kirjutavad hokivaatlejad endiselt, et pärast 57-aastast pausi on neil võimalik maailmameistriteks tulla.