Soome kapten: s**a maitse jäi suhu!

Soome jäähokimeeskonna kapten Mikael Granlund oli pärast MMi veerandfinaalis saadud kaotust väga otsekohene ega hakanud sõnu valima.

Alagrupi võitnud Soome jäi eile õhtul veerandfinaalis 2:3 alla Šveitsile, kes oli teise grupi lõpetanud neljandana.

"S**a maitse jäi suhu!" põrutas Granlund üllatuskaotuse järel otsekoheselt, kirjutab Ilta-Sanomat.

Soome peatreener Lauri Marjamäki tunnistas samuti, et pettumus on tohutu. "Mõistagi oleme väga pettunud, sest ootused olid suured. Selline see jäähoki on, väga suur löök mängijatele," sõnas peatreener löödult.

Soomlaste puurivaht Harri Säteri lisas, et kõigil koondisega seotud inimestel "on aeg peeglisse vaadata".

Soome meedia peatreenerile ei halastanud ja ristis Marjamäki "Titanicu kapteniks".