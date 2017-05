Soome ja Läti said jäähoki MMi korraldusõiguse

Soomlased korraldavad turniiri Helsingis ja Tamperes. Aasta varem ehk 2021. aastal peetakse MM-turniir korraga Valgevenes ja Lätis ehk Minskis ja Riias.

Juba varem oli otsustatud, et järgmise aasta MM peetakse Taanis, 2019. aastal Slovakkias ja 2020. aastal Šveitsis.

Hetkel Kölnis ja Pariisis toimuval MMil on jõutud poolfinaalideni, kus kohtuvad Soome ja Rootsi ning Venemaa ja Kanada.

Nice move. Finland, which lost with its bid for 2021, will jump in for 2022 #IIHFWorlds. Unanimously approved by Congress. Tampere&Helsinki pic.twitter.com/MIul8zGWdw— IIHF (@IIHFHockey) May 19, 2017