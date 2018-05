ŠOKK JÄÄHOKI MM-il | Alagrupi võitnud Soome löödi julmalt auti

Soome jäi veerandfinaalis 2:3 alla Šveitsile, kes oli A-alagrupi lõpetanud neljandana.

Soome asus avakolmandikul Markus Nutivaara tabamusest juhtima, kuid Šveits pani teisel kolmandikul enda paremuse maksma. Šveitslaste ridades viskasid järjest värava Enzo Corvi, Joel Vermin ja Gregory Hoffmann. Viimasel kolmandikul viskas Mikko Rantanen soomlaste poolelt ühe värava tagasi, kuid sellest jäi kokkuvõttes väheks.

