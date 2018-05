Rootsi alistas jäähoki MM-i põnevusmängus Tšehhi

Taanis toimuval jäähoki MM-turniiril teenis A-alagrupis võidu Rootsi, kes alistas 3:2 Tšehhi.

Rootsi alustas kohtumist võimsalt – 4.49 pärast avavilet viis Rickard Rakell meeskonna 1:0 juhtima ning kui kulunud oli 7.13, siis viskas Mattias Janmark 2:0.

Teisel kolmandikul suutis Filip Hronek (33.10) tšehhide kaotusseisu vähendada. Viimane kolmandik algas taas hästi Rootsile, kui väravani jõudis Mika Zibanejad (43.11).

Tšehhid tegid kohtumise lõpu põnevaks, kui väravani jõudis Tomas Hyka (55.46). 1.15 enne lõpuvilet võtsid tšehhid ära ka väravavahi David Rittichi, kuid sellest enam kasu ei olnud.

Rootsi on nüüd A-alagrupis saanud kahest mängust kaks võitu ning sellega jagatakse Venemaaga kuue punktiga esikohta. Tšehhid on kahe mänguga teeninud kaks punkti ja on sellega viiendal positsioonil.