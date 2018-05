OTSEBLOGI | Kas Rootsi võim kestab jäähoki MM-il lõpuni välja või kroonitakse Šveits esmakordselt maailmameistriks?

Rootsi on läbi MM-ide ajaloo kuldmedalite arvestuses edukuselt neljandaks riigiks kümne esikohaga. Enamat on suutnud NSVL/Venemaa (22+5 esikohta), Kanada (26 esikohta) ning Tšehhoslovakkia/Tšehhi (6+6 esikohta).

Šveits ei ole varasemalt maailmameistriks tulnud. Finaalis on mängitud kahel korral, kuid mõlemal juhul on kaotatud.

Esimest korda mängis Šveits finaalis 1935. aastal, kui alla jäädi Kanadale. Teine finaal oli nende jaoks 2013. aastal, kui esikohamängus jäädi alla seekordsele vastasele Rootsile 1:5.

Käimasoleval MM-il on Rootsi olnud väga heas hoos. A-alagrupis saavutati esikoht, kui võideti kõik seitse mängu. Kuus võitu saadi normaal- ning üks lisaajal. Šveits sai samast alagrupist edasi neljandana. Omavahelise mängu võitis Rootsi 5:3.

Play-off'is alistas Rootsi esmalt veerandfinaalis 3:2 Läti ja seejärel poolfinaalis 6:0 USA.

Šveits on saanud kaks väga väärtuslikku võitu, kui esmalt alistati veerandfinaalis 3:2 Soome ja seejärel poolfinaalis 3:2 Kanada.

Finaal algab kell 21.15. Delfi Sport hoiab lugejaid kohtumise seisuga kursis.

Rootsi - Šveits

https://twitter.com/IIHFHockey/status/998270970086526977

Tuleb ka kohtumise esimene karistus. Kaheks minutiks läheb istuma Šveitsi mängumees Niederreiter.

https://twitter.com/IIHFHockey/status/998265996208205830

Kohtumine on kestnud seitse minutit. Seis on endiselt 0:0. Favoriit Rootsi on alustanud kindlalt.

Eelnevalt oli ka Šveitsil üsnagi hea võimalus. Mäng on alanud tempokalt.

Rootsil kohe kohtumise alguses suurepärane võimalus, kuid litter jääb sisuliselt tühja väravasse löömata.

Litter pandi mängu!