Nad tulevad! Kuningas Henrik ja need teised

Teda oodati ja samas ei oodatud ka. Rääkimata tema kaasmaalastest ootasid ja lootsid ka teised, et see viimaste aastate üks tippmängijatest jõuaks lõpuks tiitlini, mida ta aastaid on taga ajanud - Stanley karikani, aga see tee pandi jälle kinni.

Jutt käib Washington Capitalsi kaptenist Aleksander Ovetškinist, kes pidi seitsmendas mängus alla vanduma Sidney Crosbyle ja Pittsburgh Penguinsile. Valus. Ja esmakordselt alates 2009. aastast ei tule Aleksander „The Great“ MM-ile Venemaa koondisele appi.

Ei taha teada, mis tema hinges hetkel toimub. See võis olla ta viimane võimalus. Aga ta pole enam see, mis vanasti. Kui nüüd jälle ennast kiita, siis ma rääkisin juba oktoobris, et Ovetškin on oluliselt kehvemaks läinud (kui ei usu, võin kaaskommentaatori kontakti jagada, kes mu juttu kinnitab). Kaitses ei töötanud juba ammu, nüüd jäid ära ka otsustavad väravad. Ja seda hetkel, mil temalt neid kõige rohkem oodati.

Aga nüüd asjast ehk kes siis tormavad vaatamata kaotusekibedusele NHL-is oma koondistele appi.

Kõige nimekama mehena saabub rootslasi püünele viima New York Rangersi puurivaht Henrik Lundqvist, kes on kahtlemata suurte mängude mees. Ega asjata tal hüüdnimeks King Henrik. Selle mehega väravas on Rootsi minek juba väga tõsine ning kui veel soostub tulema Ovetškini „parem käsi“ Nicklas Bäckström, siis võib Tre Kronor juba päris kõrgele lennata.

Venelastele tulevad juurde tegijad Capitalsist – kiire ja fenomenaalsete söötude jagaja Jevgeni Kuznetsov ja kaitsja Dmitri Orlov. Venemaa sai nüüd ülimalt korraliku „pusle“ kokku ja edaspidi annavad tuld kõikidest torudest.

Rangersist lendavad üle ookeani veel kaks meest – USA koondisega liituvad ründaja Kevin Hayes ja kaitsja Brady Skjei. Veerandfinaali jõuavad „jänkid“ päris kindlalt ja võivad seal näiteks samamoodi üllatada kui mullu.

Veel pole kodusel MM-il suuri mõtteid peast visanud Saksamaa, kui nende NHL-i mees Tobias Rieder langes vigastusega välja, siis oma kodulinna uhkus on teel. Edmonton Oilersist tuleb noor ja vihane Leon Draisaitl. Seejuures on noormehe ilusasti „käsi soe“ – Oilers langes küll välja, aga Draisaitl on hetkel play off’i punktitabelis Penguinsi Jevgeni Malkini järel teine.

St. Louis Bluesist saabuvad kaks meest – Kanada saab kaitseliini jõudu Colton Parayko näol ja tšehhid ründeliini aprillis KHL-ist sinna läinud Vladimir Sobotka.

Poisikeste temp

Kes seda täpselt teab, millega hokimehed vabal ajal hotellis tegelevad, aga kanadalaste lauslollus annab kindlasti kõigele „silmad ette“. MM-turniiri tublilt alustanud kaitsja Tyson Barrie kukkus tiimikaaslasega maadlema – tagajärjeks lahtine haav jalal ja nägemist! Suurturniir lõpuni mängimata. Kas siin on ka see moment, et kui vanajumal mõistust jagas, olid sportlased trennis?

Reede, 12. mai mängud:

Rootsi – Itaalia (17.15, Köln)

Tšehhimaa – Sloveenia (17.15, Pariis)

Taani – Saksamaa (21.15, Köln)

Prantsusmaa – Valgevene (21.15, Pariis)