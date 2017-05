Nad kõik tuleks vangi panna!

Hetkel, mil hokimaailmas ei saa keegi hästi aru, mis on lahti Soome koondisega ja parastajaid ning ilkujaid leidub kõvasti rohkem kui neid teisi, on üks teine mannetult mängiv koondis sootuks ära unustatud.

Meeletut vähikäiku teeb Valgevene, neil pole siiani MM-il mitte midagi ilusat välja tulnud ja ega vist ei tule ka. See on tegelikult päris imelik, sest lõviosa tiimist tuleb Minski Dinamost, kes viimati KHL-is näitas üsna sisukat mängu. Igal juhul paremat, kui Riia Dinamo.

Aga MM-il on neid päris piinlik vaadata – tegemist oleks nagu mingi suvalise satsiga. Neli mängu – kõik nagu mingisse musta auku, väravate vahe miinus 15! Lõpuks plahvatas ka üks nende liidritest Andrei Kostitsõn, kes ei hoidnud kodumaa pressile olukorda kommenteerides tundeid vaka all: „Mitte s.... ei tule välja, see on ikkagi MM, mitte riigi meistrivõistlused, mehed peavad sellest aru saama, tahaks selle kõik unustada ja kiiresti ära sõita.“

Kostitsõn oli juba siis irooniline, kui peatreener Dave Lewis kinnitas enne MM-i, et eesmärk on jõuda veerandfinaali. See näitab, et meeskonnas käärib päris korralikult. Ja siis veel see kottide läbiotsimine Pariisi vaksalis politsei poolt.

Siin tulebki mängu riigi eelkõige hokihull president Aleksandr Lukašenko, kes põrutas pärast kohtumist Kanadaga, et keegi ei oska uisutada, peale visata ja üldse kohe mitte midagi. Täielikud lombakad! Juba varem oli president konkreetselt öelnud, et sellise jama eest, mis riigi hokielus toimub, ootab kedagi vangla! Ei tea, kas mängijatel tasubki Pariisist enam kodumaale minna ... Lukašenka halastust ei tunne. Mulle paistab, et kui ta oleks pisut noorem, ajaks vuntsid maha ja tõmbaks ise koondise dressi selga.

Valgevenel on ees veel kohtumised Prantsusmaa, Sloveenia ja Norraga, aga just laupäevane mäng Sloveeniaga on viimane päästerõngas. Kui siis veel koondisest midagi järel on või tulevad ja esitavad lihtsalt „numbri“ ära ja kukuvad 12 aastasse pausi järel esimesse divisjoni.

