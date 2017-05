Muidugi on kõiges süüdi kohtunikud

Esimese ja isegi teise emotsioonina süüdistati kaotuses kohtunikke. Eks meist keegi pole eksimatu, aga niimoodi on ikkagi suhteliselt mage ebaedu selgitada. Jutt käib venelastest, kes jäid dramaatilises poolfinaalis alla Kanadale.

See oli finaalivääriline kohtumine ja eks ole seda igasugune Kanada-Venemaa hokimatš. Kaks kolmandikku oli pigem Venemaa oma ja nad tegid kaks filigraanset väravat, üks ilusam kui teine. Nagu õpikust. Aga mäng kestab 60 minutit ja viimasel kolmandikul panid kanadalasest kõikidest torudest ja venelased murdusid. Küll alles viimastel minutitel, aga murdusid. Sellistes tippkoondiste mängudes on palju kinni väikestes detailides. Kes jõuab kahevõitlustes lõpuni panna, teha need üks-kaks lisasammu, võidelda litri eest edasi isegi siis, kui see tundub lootusetu. Sealt need Kanada võidu toonud väravad tulidki.

Jah, kohtunikud andsid venelastele kolmandal hunniku karistusi, aga ükski neist ei paistnud ülekohtusena. Pärast mängu olid nad hoobilt unustanud, et kohtumise esimeses pooles pidid kanadalased muudkui karistusmängijate pinki nühkima. Aga ülihea mäng oli, kuid see polnud veel finaal. Tuim fakt number üks: Oleg Znaroki juhendamisel pole Venemaa veel kordagi Kanadat võitnud.

Rootslaste vastu Soomel need nipid, mis veerandfinaalis USA vastu võidu tõid, ei toiminud. Okei, 20 minutit toimis, aga seejärel, olgem ausad, panid rootslased päris kerge jalaga oma paremuse maksma. Ja kohtumise lõpp oli puhas vormistamine. Tundus isegi, et rootslased pisut õrritasid vastast, lubades neil ka pisut oma „hoovis mürada“, et siis viimane pauk panna. Kokkuvõttes – Soomel polnud tegelikult võimalustki finaali jõuda.

Finaalis lähevad vastamisi justkui kaks NHL-i klubi ja see on tõele väga lähedal. Kui nüüd tuleks mõisa peale mängida ja võitjat pakkuda – las ta siis olla see Kanada. Rootsi on ka hiiglama tubli, aga võib-olla ivakese vähem. Natuke võib lugeda ka see, et neil jääb neli tundi vähem taastumiseks.

Julgen väita, et kui Venemaa jääb medalita, on see suurem draama, kui see, et Soome lahkub neljandana. Sest venelased on mänginud ilusat, et mitte öelda romantilist hokit, soomlased tulid siiamaani justkui tagauksest. Siin sõltub palju sellest, kuidas venelased öö ära magavad, et ei ketraks mõtetes kogu aeg seda valusat kaotust poolfinaalis. Soomlased on seekord juba veidi üle oma varju hüpanud. Igal juhul on pronksimängus favoriidikoorem venelastel, mis võib omakorda kasuks tulla meie põhjanaabritele.

Lõpuks tuim fakt number kaks: Znaroki ajastul on Venemaa saanud MM-il järjekorras kulla, hõbeda ja pronksi. Nüüd peaks siis tulema 4. koht?

Pühapäeva, 21. mai mängud:

Pronksimäng: Venemaa – Soome (17.15, Köln)

Finaal: Kanada – Rootsi (21.45, Köln)