Miks peab jäähoki MMi vaatama

Eks pealkirjas on ka väike annus retoorikat ja peamine põhjus peaks olema, et hokit kommenteerivad toredad ja tublid kommentaatorid, aga las see praegu olla.

Tegelikult oli enne MM-i koosseisude selgumist väike hirm naha vahel, et Kölni ja Pariisi turniir jääb suhteliseks staaridevaeseks. Sest oli ju juba sel hooajal üks absoluutne tippturniir (World Cup) ja hoovasid tõmbas ka NHL-i bosside otsus, et maailma parima liiga mehi ei lubata järgmise aasta taliolümpiale. Just see viimane otsus pidanuks mõjutama Euroopa tiime, sest mida sa neid mängijaid ookeani tagant kohale kutsud ja kokkumängu harjutad, kui olümpiale nad ei saa. Aga õnneks nii ei läinud.

Tulid küll ja ikka korralikult ning just see on üks põhjus, miks peab vaatama. Siinkohal pole mõtet eriti rääkida kahe eelmise MM-i kullavõitjast Kanadast ja ka USA-st. Samas – Kanadal on koos jällegi selline sats, et on favoriidid nii või teisiti. Ühtegi nime praegu välja tooma ei hakka, neid võibki kirjutama jääda, aga 21. mail võivad nad vabalt finaalis olla.

Aga kahel meeskonnal, kes paaril viimasel MM-il pole väga kõrgetele kohtadele jõudnud, tasub silma peal hoida. Need on Rootsi ja Tšehhimaa. Rootsi lipu alla soostusid tulema suisa 16 meest NHL-ist, ei neid häiri, et suure tõenäosusega tuleb olümpial sootuks teise kambaga mängida. Tubli mitu aastat pole Tre Kronoril nii asjalikku tiimi MM-il olnud. Vähemalt paberil. Ka tšehhi fännidel on põhjust põnevil olla, sest koosseis peaks olema võimeline millekski suureks.

Samas Venemaa (kuidas me ilma temata saaksime) on NHL-ist kutsunud vaid kuus meest, ülejäänud on kõik KHL-ist. Ja erinevalt eelmistest aastatest pole veel avalikkusele korduvalt kedratud, et oodatakse messiast ookeani tagant. Teate ju küll seda NHL-i meeskonna kaptenit, numbriga kaheksa? Ja nad on Stanley Cupil väljakukkumise äärel. Venemaa on alati ohtlik. Nende peatreener võib küll ajakirjanikke pikalt saata ja vastasmeeskonna treenereid mõnitada, kuid mehi mängima panna ta mõistab.

Ära ei tohi unustada ka naabreid. Soome paistab esialgu mitte nii ohtlik, kui eelmistel aastatel. Kuuldavasti on palju ei, kiitos-vastuseid tulnud seepärast, et kuidagi ei sobivat praeguse peatreeneri meetodid. Ei saavat NHL-is mängivad mehed aru, miks peab mängu nii palju karjuma „uisutage!“ ja „liikuge!“. Jääl olevad mängijad seda nagunii ei kuule, aga pingil istuvad mehed küll. Päris udujutt see ka ei ole.

Lätlastel on värske peatreener ja mõne erandina kõik tegusad mehed koondises. Paha üllatusena sai viimases kontrollmängus üks liidritest (Lauris Darzinš. Üks nimi ikkagi tuli ära) vigastada ja MM-i asemel tuli ette võtta kojusõit. Mullu olid nad juba välja kukkumas, kardan, et seekord nad suure hüppega veerandfinaali ei jõua, aga kindlamalt peaksid end tundma küll.

Eks järgmistest postitustes tuleb ka juba nimedest kirjutada, aga laseme MM-il kenasti alata. Ning kohe esimesel päeval on kohe kaks laksu gurmaanidele – kohtumised Rootsi - Venemaa ja Tšehhimaa – Kanada.

Reede, 5. mai mängud:

Rootsi – Venemaa (17.15, Köln)

Soome – Valgevene (17.15, Pariis)

USA – Saksamaa (21.15, Köln)

Tšehhimaa – Kanada (21.15, Pariis)