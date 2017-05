Lugu, kus ma muuhulgas ütlen ära MM-i finalistid

Seekord väga pikka juttu ei tee, aga mõnel momendil tahaks peatuda – kuidas sakslased võtsid maha venelaste kapteni, kuidas soomlased peaaegu ennast rehabiliteerisid ja siis see pealkirjas lubatud asi.

Venemaa kapten langes

Sakslased on kogu aeg mänginud vea piiril, vahel jõulisemalt, vahel mitte, aga kohtumises Venemaa vastu võeti karmilt „rajalt maha“ nende kapten, KHL-is puutumatu rolli nautiv Sergei Mozjakin. Eks Saksamaa lootis vähe paremini vastu saada, aga venelased tegid kiirelt selgeks, kes siin ohje käes hoiab. Ja siis tegi Patrick Hager üsna toore jõuvõtte Mozjakinile, venelaste kapten kukkus pea ees jääle ja jäi sinna mitmeks minutiks. Draama missugune! Hager eemaldati mängu lõpuni, aga Mozjakin viidi haiglasse, kus õnneks mingit karmi diagnoosi ei pandud. Vene fännid, keda Kölnis on „mustmiljon“, valasid jäält lahkunud Hageri õllevihmaga üle.

See situatsioon tegi aga venelased eriti tundeliseks, kostavad arvamused, nagu oleksid sakslased kohe alguses planeerinud Venemaa kapteni vigastamist 9. mai eelõhtul, et nende suur pidu ära rikkuda. Noh eks inimestel ole erinevaid foobiaid. Ühed elavad pidevas hirmus, et neid jälgib toanurgast part, teistel siis selline asi. Keeruline on see elu.

Soomlastel jäi paar minutit puudu, et saaks end jälle täisväärtuslike kodanikena tunda ja teistele julgelt silma vaadata. Pärast sügavasse auku kukkumist suudeti tšehhide vastu õnnega pooleks suisa 3:0 juhtima minna, aga ei tulnud seda võitu ära. Eelkõige „tänu“ kohutavale kaitsemängule lasti vastane lõpus endale järele ja kaotati karistusvisetega. Kui soomlased tahavad veerandfinaali jõuda, peavad nad kohe oluliselt paremini mängima hakkama.

Nüüd siis tuleb ära klaarida see lubadus. Keerulist pole siin midagi, vähemalt tänase päeva seisuga väidan, et kullamängus lähevad vastamisi Kanada ja Venemaa. Muud varianti hetkel pole – neil pole väravate viskamise ja momentide realiseerimisega mitte mingeid probleeme ja ei tule ka. Kaitses tulevad mõned "kalad" sisse, aga elab üle. Väravavahid võiksid vähe kindlamad olla, aga küll kosuvad, teistel on need veel rabedamad.

Teisipäeva, 9. mai mängud:

Itaalia - Läti (17.15, Köln)

Sloveenia – Norra (17.15, Pariis)

Slovakkia – Taani (21.15, Köln)

Šveits – Prantsusmaa (21.15, Pariis)