KUUS MÄRKSÕNA HOKI MM-il: Kas Soome ja Šveits üllatavad ning Kanada ja Venemaa kohtuvad poolfinaalis?

Jäähoki MM läheb aina põnevamaks, algab play-off, aga kindlat soosikut pole.

Saksamaal ja Prantsusmaal toimuva jäähoki MM-i alagrupiturniir oli üks ajaloo põnevamaid. Veerandfinaalid peetakse neljapäeval. Ülemisel tabelipoolel kohtuvad USA ja Soome (kell 17.15) ning Rootsi ja Šveits (21.15), alumisel lähevad kokku Venemaa ja Tšehhi (17.15) ning Kanada ja Saksamaa (21.15).

Vaatame enne veerandfinaale kuut märksõna.

Lätist

Lätlastel ei ole sakslastega kohe sugugi õnne. Tõsi küll, Saksamaad aitasid koduseinad, kui edasipääsu otsustavas mängus võideti Lätit 4 : 3. Ent Pyeongchangi olümpia kvalifikatsiooniturniir, kus samad meeskonnad viimases mängus kohtusid ja Läti 2 : 3 tappa sai, toimus Riias.

Kölnis peetud kohtumine oli triller. Saksamaa viskas esimesel poolajal 27-sekundilise vahega kaks väravat (enne esimest oli selge suluseis), Läti võitles välja viigi ja läks juhtima, kuid Felix Schützi viimase minuti tabamus viis mängu lisaajale, kus skoori ei tehtud. Karistusvisetel tabasid lätlased parimal juhul latti, sakslased väravat ja oligi kõik. Kahju, lõunanaabrid väärinuks enamat.

Soomest

Soomlaste fännide ja meedia tunded kõiguvad kui lainetel. MM-i alguses imestati, miks peatreener Lauri Marjamäkit keset turniiri ei vallandata, pärast edasipääsu tõdeti, et pole ta nii kehv midagi. Ent kui Soome alagrupi viimases mängus Kanadalt 2 : 5 koosa sai, oli taas mast maas.

Isegi mängijad räägivad, et Soome koondis pole suurem asi ja kui veerandfinaal USA-ga ei koosneks ühest, vaid mitmest kohtumisest, võiks kohe alla anda. „Igaüks võib blackjack’is ühe käe võita. Liidame siia võimaluse, et USA-l pole parim päev, ja meil avanebki võimalus,” arvas ääreründaja Oskar Osala.

Venemaast

Enne kohtumist USA-ga riputati Venemaale juba vaikselt kulda kaela. Kommentaatorid tõdesid, et venelased on ilma staar Aleksandr Ovetškinita isegi paremad, sest mängitakse kiiret ja meeskondlikku mängu. Ja siis, Venemaa eduseisul 3 : 2, viskas USA kolm vastuseta jäänud väravat, võitis mängu 5 : 3 ja sellega ka alagrupi.

Selgus niisiis, et punamasin pole perfektne, võib streikima hakata. Venemaa väravavaht Andrei Vassilevski kuulutas, et USA-le allajäämine olevatki olnud õhus. „Pärast 10 : 1 võitu Itaalia üle mõtlesime, et oleme maru kõvad ja võidame tiitli mängeldes,” teatas ta kodumaa meediale. „Taani ja Slovakkia võitmine ei tähendanud midagi. Peamine vastane oli USA, kes võinuks meid tuuseldada 10 : 0, kui me poleks saanud kolme kiirrünnakut ja need realiseerinud.”

Veerandfinaalis Tšehhiga on Venemaa siiski soosik, aga mitte enam suursoosik.

Rootsist

Rootslasi vaadati enne MM-i hirmuga – võimas sats, enamik NHL-ist ja poole turniiri pealt saabus ka superväravavaht Henrik Lundqvist. Ainult et mängu ei ole.

„Kui me tahame kuhugi jõuda, peame saama oluliselt paremaks,” teatas Rootsi ründaja Joel Eriksson Ek. „Peame liigutama litrit kindlamalt, mängima kiiremini. Vastasel korral pole lootust.”

Rootsi jäi küll alagrupis kolmandaks, ent vaid kahe punkti kaugusele võitjast USA-st. Kolmas koht tõi veerandfinaalis vastaseks Šveitsi, teine toonuks Tšehhi.

Šveitslased on igatahes väga rahul. „Nemad peavad sõitma meie juurde Pariisi, seda esiteks,” põhjendas Šveitsi meeskonna kapten Patrick Fischer. „Teiseks on Rootsi meile sobiv vastane. Domineerisime nende üle juba mullu Moskvas, kuigi kaotasime. Ihkame revanši.”

Kanadast

Jäähoki sünnimaa teenis alagrupifaasis kõige rohkem punkte ja jäi alla üksnes Šveitsile lisaajal. Ent nagu kommenteerisid spetsialistid, olid kõik ülejäänud Kanada vastased lahjad. Niisiis pole meeskonna tugevusest õiget pilti. See, et Soomet keerutati kuidas sooviti ja võideti 5 : 2, polevat näitaja. Saksamaaga ei tohiks Kanadal veerandfinaalis probleeme tekkida, ent siis tuleb suure tõenäosusega vastaseks Venemaa.

Kõigest hoolimata on Kanada kerge favoriit ja see oleks kolmas järjestikune meistritiitel. Võidu korral viigistaks Kanada MM-kuldade seisu Venemaaga, kes on meistriks kroonitud 27 korda, kui arvestada ka Nõukogude Liidu medaleid.

Kohtunikest

MM-i vilemeeste töö ei kannata mängijate ja treenerite arvates mingit kriitikat. Liiga palju on olnud eksimusi. Ka reeglite tõlgendamises pole ühtsust. Kord lubatakse tegutseda liiga jõuliselt, siis vilistatakse ära väiksemgi puude.

Kohati läheb asi absurdseks. Mängus Slovakkiaga teatasid korraldajad Rootsi meeskonnale enne teise perioodi algust, et tulgu riietusruumist välja paar minutit hiljem, sest jää puhastamisega läheb aega. Tuldigi ja saadi hilinemise eest kaheminutiline karistus. Kohtunikud väitsid, et ei teadvat korraldajate palvest midagi.

Kanada ja Soome kohtumises karjus vilemees otsuse peale protestivale soomlasele: „Fuck you!” Kui too teatas, et nõnda pole viisakas rääkida, sai ta karistuseks 2 + 10 minutit.

Jääb loota, et kohtunikud ühtki play-off’i mängu ära ei riku.