Korraks juba tundus, et läheb põnevaks, aga ...

Alagrupiturniiride kulgemine andis veel paar päeva tagasi lootust, et välja võivad kooruda päris ootamatud lahendused, aga üllatushimulised (ka mina) peavad pettuma. Kokkuvõttes jõudsid või jõuavad kaheksa parema kõik need, kes pidid.

Ainukese meeldiva üllatuse, aga kindlasti mitte sensatsiooni tegid Läti ja Saksamaa, kes peavad omavahel teisipäeva õhtul Kölni umbses hiigelhallis ja kehval jääl kohtumise „elu ja surma“ peale. Kes võidab, saab A-grupist viimasena veerandfinaali, kus küll ootab ees ei keegi muu kui Kanada.

Küll selle Soome mängu üle oli ilkujaid ja parastajaid, aga peaaegu kõige viimasel hetkel said meie põhjanaabrid napid võidud lisaajal, konkurendid olid ka abiks vajalike tulemustega ning Soome on ikkagi edasi. Hoopis teine jutt on see, et nende mäng on kaugel parimate päevade tasemest, aga kehval ajal kõlbab see ka. Tõenäoliselt lähevad nad veerandfinaalis kokku Venemaaga ning pole üldse võimatu, et seni imelist mängu näidanud venelased näevad soomlaste vastu põrgulikku vaeva.

A-grupi esikoha peale madistavad teisipäeval Venemaa ja USA, pärast viimaste meeste lisandumist taas kullakonkurentsi tõusnud Rootsi kohtub Slovakkiaga, aga Tre Kronor ei saa esimeseks enam mingi nipiga, sest kaotati nii venelastele kui ameeriklastele. Aga teine koht on saadaval, seda juhul, kui Venemaa alistab USA normaalajal.

B-grupi esikoha kindlustas endale tänu võidule Norra üle Kanada, aidates ühtlasi ka soomlased edasi. Aga kohad 2.-4. on jagamata ja seal läheb viimases voorus põnevaks. Omavahel kohtuvad Kanada (16 punkti) ja Soome (11) ning Tšehhimaa (13) ja Šveits (12). Olenevalt tulemustest on variante igasuguseid, kõige pikantsem on asi siis, kui Soome saab kolmepunktilise võidu Kanada üle, sest spordis on kõik võimalik ja Šveits alistab tšehhid kas lisaajal või karistusvisetega. Siis on kolmel meeskonnal 14 punkti, omavaheliste mängude punktid ja väravate vahe oleks siis ka võrdne, seejärel loetakse nendes mängudes visatud väravaid, mida on hetkel soomlastel kuus, tšehhidel neli ja šveitslastel kaks. Võib minna ju nii, et Soome võtab koguni 2. koha!

Seega – tulekul on superteisipäev! Ja teeks nii, et need lätlased saavad üle kuue aasta jälle kaheksa parema sekka. Sarauj, Latvia!

Ahjah, välja kukkusid jälle Itaalia ja Sloveenia, ehkki väga kahvatu oli ka Valgevene. Järgmisel aastal üritavad taaskord Austria ja täiesti uue tulijana Lõuna-Korea, kes veel kaks aastat tagasi (!?) mängis samas MM-grupis, kus Eesti.

Teisipäeva, 16. mai mängud:

Rootsi – Slovakkia (13.15, Köln)

Valgevene – Norra (13.15, Pariis)

Venemaa – USA (17.15, Köln)

Tšehhimaa – Šveits (17.15, Pariis)

Saksamaa – Läti (21.15, Köln)

Kanada – Soome (21.15, Pariis)