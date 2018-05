Jäähoki MM | Võimsalt startinud said oma esimesed vitsad kätte

Sisetunne ütleb hetkel, et kui mingit suuremat jama ei juhtu, võivad finaalis mängida samad meeskonnad, kes mullu – Rootsi ja Kanada. Rootslaste täisvõimsusest pole tegelikult veel aimu, juurde pidavat tulema veel ka Pittsburgh Penguinsi Patric Hörnqvist, siis hakkab juba looma.

Samas on rootslaste leeris üks imelik lugu, mille eest kuuldavasti IIHF-i vastavad ametnikud nö. põgenevad ja ei tahtvat konkreetseid vastuseid anda. Mis nipiga saab MM-il mängida paduandekas 19-aastane Lias Andersson, kellele määrati tänavuse U20 MM-i finaali järel neljamänguline keeld, kuna ta viskas oma hõbemedali tribüünile? Müstika. Mul pole isiklikult mitte midagi Anderssoni vastu, aga reeglid peaksid olema reeglid ja punkt.

Kanadal on Taanis kaasas Connor McDavid ja sellest peaks piisama, nagu väitis nende peamänedžer, legendaarne väravavaht Martin Brodeur. Küll selline mees juba teab, mida räägib. Igal juhul on suuremat sorti üllatus, kui nad finaali ei jõuaks. Väravavahid muidugi on Kanadal natuke sellist ... lahjemat sorti, sealt võib pisut rebeneda.

Läti on olnud lihtsalt selline tubli. Mõned punktid käes, viimati hirmutati isegi USA-d. Vaatamata päris suure hulga tippmängijate puudumisele pole neil enam väljalangemishirmu, eriti veel, kui kaasa löövad Lõuna-Korea ja seekord hirmus hädine Valgevene. Tegelikult peakski seda kõvemat seltskonda pisut trimmerdama, tõmbame meeskondi 14 peale, siis on enam-vähem. Sest nii palju on olnud ühepoolseid, et mitte öelda igavaid mänge.

Alagruppides on üle poole mängitud ja ega mingeid suuremaid üllatusi ei paista, kui just kodupubliku ees mängiv Taani jätab veerandfinaalist välja veebruaris Lõuna-Koreas kõiki üllatanud Saksamaa. Aga tšehhidel tuleb silma peal hoida.