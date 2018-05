Jäähoki MM | Olümpiavõitja Venemaa sai esimese kaotuse, Kanada tuuseldas Norrat

Jäähoki maailmameistrivõistlustel Taanis pandi tänasega punkt alagrupiturniiri 4. vooru mängudele.

A-alagrupi eeldatavas põnevuskohtumises olid vastamisi Venemaa ja Tšehhi. Meeskonnad pidasidki väärika lahingu, kus normaalaeg võitjat ei selgitanud. Seisult 3:3 mindi lisaajale. Kolm kolme vastu mängus olid edukamad tšehhid, võiduvärava viskas kohtumise 64. minutil David Pastrnak.

Nelja vooru järel jätkab A-grupis täiseduga Rootsi (12 punkti). Järgnevad Venemaa (10), Šveits (9) ja Slovakkia (7). Need meeskonnad pääseksid hetkeseisuga veerandfinaali. Aga mängida on veel kolm vooru ja muutuda võib paljutki. Tagumises nelikus on hetkel Tšehhi (6), Prantsusmaa (3), Austria (1) ja Valgevene (0).

B-alagrupi hilisõhtuses mängus alistas Kanada 5:0 Norra. Kübaratriki ehk kolme väravaga hiilgas kanadlaste kapten Connor McDavid. Pealevisked väravale Kanada kasuks 33-10.

Alagruppi juhib kaotuseta püsiv USA (10 punkti), sama palju punkte on ka Kanadal, kes omavahelise kohtumise lisaajal kaotas. Soomel on kolmas (9) ja Läti neljas (6). Nemad pääseks hetkel play-off´i. Järgnevad Taani (5), Saksamaa (5), Norra (3) ja Lõuna-Korea (0).