HOKIKOMMENTAAR | Soomel ja Venemaal mast maas, vapral Lätil samuti

Audis on olümpiavõitja Venemaa, kas see nüüd näitab tänavuse olümpiaturniiri taset, jäägu igaühe enda otsustada. Kanada oli domineerivam, juhtis pidevalt, aga venelased suutsid pidevalt järgi tulla. Mängu saatuse otsustanud moment oli nii paljutähenduslik, kui üldse olla saab. Peaosades olümpiafinaali lisaajal võiduvärava visanud Kirill Kaprizov ja kohtunikepaar Rantala-Lemelin, kes vilistasid ka olümpifinaali. Kaprizovile määratud karistus tuli pisut kergekäeliselt, kas veerandfinaali lisaajal tuleks sellist väikest viga ära vilistada ... Pisut kahtlane. Ja siis viskaski Kanada võiduvärava. Pakun, et Vene meedia jääb seda momenti lahkama veel paariks nädalaks. Et kas tehti nö. ära või ei tehtud.

Patrick Kane näitas jälle, miks ta on USA koondise kapten. Kui vaja, tuleb ja teeb ära. Lajatas tšehhidele kaks väravat ja oli järjekordselt oma tiimi vankumatuks vundamendiks. Aga ega ameeriklastele võit kergelt tulnud, tšehhid vajutasid lõpus eriti ägedalt, aga kaitse ja Keith Kinkaid pidasid vastu. Tšehhidel jäid puudu näiteks Krejci ja Pastrnaki väravad, nii lihtne see ongi.

Poolfinaalides kohtuvad seega Rootsi – USA ja Kanada – Šveits. Ikkagi liigub kogu see rong selles suunas, et kullamatšis on samad meeskonnad, kes mullu. Rootsi pääses ehmatusega, USA mängijaid tuntakse väga hästi ja küll hakkama saadakse. Paistab, et ka Kanada sai hoo sisse, kuid usun, et Šveits kõvasti hambaid. Sellegipoolest – finaali peaksid jõudma Rootsi ja Kanada. Aga mul poleks vähimatki selle vastu, kui kulla eest heitlevad USA ja Šveits. Laupäeva õhtuks saame teada.