HOKIKOMMENTAAR | Sai ju räägitud, et Rootsi võidab

Connor McDavid & co jäid lõpuks hoopis neljandaks. USA tahtis pronksimängus ilmselgelt rohkem ja sai medalid kaela ning mehed olid siiralt õnnelikud. Kanada oli nagu vati sees, ei suutnud ennast üldse kokku võtta. Ja ikkagi jälle need nende puurivahid. No oleks võinud näiteks kasvõi Ryan Nugent-Hopkinsi koju jätta ja vähe asisem mees postide vahele kutsuda. Aga mis sellest enam.

MVP-ks valiti punktitabeli kinni pannud Patrick Kane... Pisut ootamatu valik, aga väga mööda ka ei läinud. Mitte nii, nagu hiljutisel olümpial...

Rootsi on kindlalt troonil ja pole midagi imestada, kui jäävad sinna veel aastaks-paariks. Ei tea, mis võlukepp peatreeneril Rikard Grönborgil on, aga koondisse tulevad innuga ka Stanley karikasarjast välja kukkunud mehed, nö. esimese vile peale on platsis. Varasematel aastatel on keeldujaid olnud mehiselt. Heia, Sverige!

