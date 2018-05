HOKIKOMMENTAAR | Connor McJesus ei saagi kulda!

Ikka peab ennast kiitma ja eks ma öelnud kohe, et favoriidiks on Rootsi. See, mida nad tegid poolfinaalis USA-ga ... Puhas ippon! Okei, väravavaht Anders Nilsson tegi supermängu, aga rünnakuvõimsus on rootslastel absoluutne maailmatase. Vähem või rohkem aitasid sellele kaasa ka USA kehv kaitse ja puurivaht Keith Kinkaidi mitte kõige parem mäng.

Šveits on seni vaid korra – 2013. aastal mänginud MM-i finaalis ja toona kaotati Stockholmis ... Rootsile. Kui rootslased läinud öösel ennast juba maailmameistriteks ei mõelnud, siis saavad nad teise kulla jutti. Kuid oleks kordi huvitavam, kui šveitslased suudaksid pühapäeva õhtu seal Taanimaa pealinnas teha enda jaoks meeliülendavaks sündmuseks.

Pronksimäng vanade tuttavate vahel on selline konksuga. Alati on etem turniirilt ära minna võiduga ... Sest neljas koht on ju jama! Seega – tuleb korralik andmine.

Vene koondise megasuur hotelliarve

Loe veel

Üks põhjus, miks Venemaa koondise tee lõppes veerandfinaalis, võib olla nende hiigelsuures hotelliarves. Nimelt olla venelased hotellis teinud koondise ja abipersonali peale 2,5 miljoni Taani krooni suure arve, mis teeb umbes 355 000 eurot. Ega rikkus ei anna häbeneda. Eriti hoogne olevat olnud pidu neljapäeva öösel, kui telliti kandikutega kalamarja ja alkoholi pealt ka tagasi ei hoitud. Ka varasematel päevadel priisati päris luksuslikult. Kuuldavasti sai arve kenasti ka makstud ... Na zdarovje!