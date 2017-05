Hokijuhti üllatab Pariisi publiku leige huvi MMi vastu: seda on raske selgitada

Rahvusvahelise Jäähokiliidu (IIHF) president René Fasel tunnistas, et käimasoleva MM-turniiri kõige ebameeldivamaks üllatuseks on Pariisi publiku leige huvi maailmameistrivõistluste mängude vastu.

"Kõige rohkem teevad kurvaks Pariisi mängude vaatajanumbrid. Eriti ebameeldiv oli näha, et Prantsusmaa ja Šveitsi mängu vaatas alla seitsme tuhande inimese, kuigi eelmises Prantsusmaa ja Soome matšis oli vaatajaid 11 000," sõnas Fasel, kirjutab lenta.ru.

"Seda on raske selgitada, aga mõistagi me ootasime Pariisi mängudelt hoopis suuremaid vaatajanumbreid," lisas hokijuht.

Kesised numbrid on seda üllatavamad, et Prantsusmaa on mänginud kodupubliku ees väga edukalt - kirjas on juba võidud nii Soome (5:1) kui Šveitsi (4:3) vastu.

Lisaks Pariisile toimuvad MMi mängud ka Saksamaa linnas Kölnis, kus on publikuhuvi märksa suurem. Viie päeva järel on keskmine pealtvaatajate arv Prantsusmaal mängu kohta 6969, Saksamaal aga 10038.