Esimese hetke pettumus asendus rahuloluga

Eesti koondisel oli enne MM-i 1. divisjoni B-grupi viimast mängu võimalus isegi turniir võita ja tõusta tulevaks aastaks aste kõrgemale. Paraku jäädi pisut üle 10 000 pealtvaataja ees 1 : 4 alla kodujääl mänginud Leedule. See tähendas kokkuvõttes pronksmedaleid. Kahe Baltikumi riigi vahele mahtus Jaapan.

„Tuleb olla rahul, see on väga kõva tulemus, kuid me oleks võinud saavutada enamat. Kripeldama jääb see, et mina ja Aleksandr Ossipov ei saanud mängukeelu tõttu esimeses kohtumises osaleda,” tõdes Rooba, kes pärast laupäeva õhtul peetud viimast mängu näis üsna pettunud. „Kui oled millelegi nii lähedal, siis on pettumus esialgu loomulik. Päev hiljem on juba teine tunne. Peame rahul olema.”