Deutschland, Deutschland, über alles ehk nüüd tuleb palk naise arvele kanda

Jäähoki MM-i avapäeva märksõnadeks kujunesid Saksamaa võimas algus fenomenaalse Thomas Greissi eestvedamisel ja marulise publiku toetusel, tiitlikaitsja Kanada kindel võit, Vene koondislaste invasioon uude NHL-i klubisse ja Rootsi valus kaotus.

Kui see New York Islandersi palgalehel olev Greiss niimoodi edasi toimetab, võib Saksamaa päris korraliku tulemuse teha. Tegelikult võib juba kohe ära öelda, et veerandfinaali koht on olemas. Igal juhul sai USA valusa õppetunni.

Tšehhid rahmeldasid end „poollolliks“, aga tolku ei midagi. Kanada realiseeris võimalused ära, nagu õpikus, aga tšehhid mitte. Nii lihtne see ongi. Aga Tšehhimaa oli väga mängus sees ja soomlased peaksid juba päris kõvasti muretsema. Sest nende avamäng oli just nii konarlik, nagu karta oli ja nad peavad kolme punkti üle õnnelikud olema. Aga sellise mänguga saavad nad tšehhidelt korraliku litaka ja mis me siis veel Kanadast räägime.

Elu on tihtipeale ebaõiglane, hetkel kehtib see Rootsi kohta. Venemaa vajutas normaalselt alles viimasel kolmandikul, jõudis viigini ja lõpuks sai kaks punkti. Vene koondise juures torkas silma kaks omapärast momenti – pigem tegid mängu kõige mittestaarimad (ei teagi, kas selline väljend on olemas) mängijad ja KHL-i megastaar, koondise kapten Sergei Mozjakin sai mänguaega alla 10 minuti. Kas see on mingi halb Znaroki nali? Miks see „Moz“ sinna üldse läks? Lõpetanud parem hooaeg ära ja läinud jahile. Sest see on ta lemmiktegevus number kaks.

Vene koondislased üllatasid veel – lükates tagasi Peterburi SKA ulmeliste numbritega lepingupakkumised, siirdusid Vadim Šipatšov ja Jevgeni Dadonov järgmisest hooajast NHL-is mängima hakkava Las Vegas Golden Knightsi.

Võõrastes rahakottides tuulamine pole viisakas, aga nagunii kõik teevad seda. Kui näiteks Šipatšovi aastapalgaks hakkab olema 4,5 miljonit dollarit miinus maksud, aga SKA-s jätkates oleks ta saanud vähemalt kaks korda rohkem. Täitsa kindel, võin kõik oma mütsid ära süüa. Tegelikult on tore, et suur raha ei määra siiski kõike. Täpsustuseks – Dadonovi minek Vegasesse pole veel 100% kindel, aga kuhu läheb tema kolmikukaaslane, küll läheb ka tema, sest nad on nagu särk ja p.... ja teevad mängu, nii et lust vaadata. Ja mis värk selle palgaga siis on, mis peaks naise arvele minema. Vegasega seostuvad ju ainult kasiinod ja veelkord kasiinod. See võib pea segi ajada ja miljonid kaovad nagu poleks olnudki.

Laupäeva, 6. mai mängud:

Läti – Taani (13.15, Köln)

Šveits – Sloveenia (13.15, Pariis)

Slovakkia – Itaalia (17.15, Köln)

Valgevene – Tšehhimaa (17.15, Pariis)

Saksamaa – Rootsi (21.15, Köln)

Norra – Prantsusmaa (21.15, Pariis)