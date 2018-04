Žalgirise mängul käinud hokikoondise liider Rooba: Balti riigis selline asi... Võimas!

Tänasele Kaunase Žalgirise Euroliiga veerandfinaalmängule kohapealt kaasa elanud Eesti jäähokikoondise liider Robert Rooba tunnistas, et saadud elamus oli üks võimsamaid, mida ta spordivõistlustel tunnistanud on.

"Päris võimas... Saime kohad, mis olid eelviimases reas täiesti üleval, nii et olime päris kõrgel ja emotsioon ei olnud võib-olla nii hea kui allpool, aga ikkagi! Balti riigis selline asi... Rahvas elas ikka väga kõvasti ja häälekalt kaasa," muljetas Rooba.

Rooba on koos hokikoondisega parasjagu Kaunases, kus selsamal areenil peetakse MM-i I divisjoni B-grupi turniiri. Korvpallimängu ajal nägi saal mõistagi totaalselt teistsugune välja kui eelmiste päevade hokilahingute ajal.

"Väga roheline oli see meri. Eks ta natuke teistsugune atmosfäär muidugi oli kui meie mängude ajal," muigas Rooba. "Samas - nii palju kui ma kuulnud olen, siis laupäevane hokimäng Leedu ja Eesti vahel olevat ka sisuliselt välja müüdud. Leedu koondise mängudel on hea atmosfäär, aga korvpalliga seda võrrelda ei saa, mastaabid on lihtsalt nii erinevad."

Rooba sõnul oli melu Soome hoki kontekstis võrreldav Helsingi Jokerite suurte mängudega KHL-is. "Nii suurt korvpalli ma pole varem kunagi ise vaatamas käinud, esmakordne elamus. Võib-olla tulevad meelde Jokerite KHL-i mängud, seal sain Espoos võimaluse kohal käia. Kohati, kui oli nendel mängudel täismaja, siis oli midagi sarnast. Spordialad on aga erinevad ja atmosfäär on kindlasti pisut erinev."