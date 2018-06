Washington Capitalsi kangelane Aleksandr Ovetškin: see on unistuse täitumine!

Venemaa hokilegend Ovetškin võitis täna oma karjääri esimese NHL-i tiitli, kui tema juhtimisel alistas

Washington Capitals finaalseerias mängudega 4:1 Vegas Golden Knightsi.

Ovetškin on 13 Washingtonis veedetud aasta jooksul saanud NHL-i tõeliseks legendiks. Ta on löönud karjääri jooksul NHL-is 607 väravat, andnud 515 resultatiivset söötu ja on valitud seitsmel korral NHL-i hooaja esimesse viisikusse. Lisaks on Ovetškin olnud kokku seitsmel hooajal NHL-i suurim väravakütt.

Aleksandr Ovetškin on võitnud aastatel 2008, 2012 ja 2014 Venemaa koondisega maailmameistritiitli.

Nüüd võitis Ovetškin ka kauaoodatud NHL-i tiitli. "See on unistuse täitumine," ütles Ovetškin pärast mängu. "See oli raske ja pikk hooaeg. Me võitlesime läbi kogu hooaja. Me oleme aastaid selle nimel tööd teinud.... See on kogu meeskonna saavutus... Me jäime oma plaanile kindlaks ja ei paanitsenud. Me pidime lihtsalt pingutama ja võidu koju tooma."

Ovetškin lõi play-off mängudes kokku 15 väravat, mis on Washingtoni klubi uus rekord. Ta võitis Conn Smythe'i trofee ehk Stanley karika play-off seeria kõige väärtuslikuma mängija tiitli.

"Ta on alati mänginud play-off seeriates ülimalt hästi, kuid sel aastal oli ta veel üks tase kõrgemal," kirjeldas Washingtoni ründaja Jay Beagle Ovetškini esitusi.