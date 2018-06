VIDEO | Washington Capitals võitis ajaloo esimese Stanley karika

Washington Capitals alistas jäähokiliiga NHL-i finaalseeria 5. mängus Vegas Golden Knightsi seisuga 4:3 ja kindlustas sellega oma ajaloo esimese Stanley karika võidu.

"Me ootasime nii kaua," ütles Washington Capitalsi kapten Aleksandr Ovetškin. "Me oleme 13 aastat oodanud, et võita Stanley karikas. See on midagi erilist. See on uskumatu."

Aleksandr Ovetškin valiti Stanley karika play-off mängude kõige väärtuslikumaks mängijaks. "See auhind ei kuulu ainult mulle," lisas Ovetškin. "Kogu meeskond väärib seda. Ma olen lihtsalt see õnnelik, kes auhinna sai."

Esimene kolmandik möödus väravateta. Teine kolmandik osutus väga resultatiivseks, kus löödi kokku 5 väravat. Tšehhi hokimängija Jakob Vrana (6.24) viis Washingtoni 1:0 ja Ovetškin viis 2:1 juhtima, kuid pausile mindi Vegase 3:2 eduseisus.

Viimasel kolmandikul pani Washington oma paremuse maksma ja Devante Smith-Pelly (9.52) ja Lars Elleri (12.23) väravate toel võideti klubi ajaloo esimene Stanley karikas.

Vegase eest skoorisid Nate Schmidt, David Perron ja Reilly Smith.