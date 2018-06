VIDEO | Washington Capitals on ajaloo esimese Stanley karikavõidu lävel

Washington Capitals sai jäähokiliiga NHL-i finaalseerias Vegas Golden Knightsi üle kodus 6:2 (3:0, 1:0, 2:2) võidu ning juhib seeriat mängudega 3:1.

Seeriat kaotusega alustnaud Capitals on nüüd võitnud kolm kohtumist järjest.

Jevgeni Kuznetsov toitis võitjaid nelja, Nicklas Bäckström kolme väravasööduga, T.J. Oshie arvele kanti üks värav ja üks sööt. Braden Holtby tegi Capitalsi väravasuul 28 tõrjet.

"Üks võit veel. See on kõige raskem," ütles Washingtoni kapten Aleksandr Ovetškin. "Teadsime, et see mäng on meile väga tähtis. Loomulikult oli meil ka veidi õnne, sest nad viskasid posti. Aga me saime sellest üle, kasutasime oma võimalused ära, jäime oma plaani juurde ja saime tahetud tulemuse."

Golden Kinghtsi poolelt tegid skoori James Neal ja Reilly Smith. Marc-Andre Fleury tõrjus 17 vastaste pealeviset.

Kuigi Capitals läks mängu 3:0 juhtima, tekkis parim võimalus skoor avada hoopis Vegasel, kui mängust oli möödas 4:31 ning meeskonnal kasutada arvuline ülekaal. Neal aga tabas posti, kuigi tal oli ees sisuliselt tühi värav. Ehmatusest toibunud pealinlased leidsid avakolmandikul kolmel korral võrgu üles, kui avavilest oli kulunud vastavalt 9.54 (ülekaalust Oshie), 16.26 (Tom Wilson) ja 19.39 (Devante Smith-Pelly).