VIDEO: Venemaa hokinoored pidasid maha vihase massikakluse

Драка произошла 13 января между юными спортсменами «Алании» из Владикавказа и «Хаски» из Невинномысска на матче первенства юга России по хоккею среди молодежных команд. ⠀ По словам тренера "Хасок" Александра Басенко, никто не планировал драться. ⠀ "Мы в том матче даже уступили хозяевам арены со счетом 3:6. Но этот результат был по игре. Я так своим пацанам и сказал: «Не забиваете вы, забивают вам. И нечего обижаться». Но даже когда закипают эмоции, я не сторонник выяснения отношений на льду с помощью кулаков", - подчеркнул Басенко. ⠀ Первая стычка между хоккеистами произошла еще во время первого круга чемпионата в городе Волжском. Теперь конфликтная ситуация повторилась и на ледовой арене Владикавказа. ⠀ Страсти улеглись менее чем через минуту. Особо яростных драчунов арбитры наказали по всем правилам. ⠀ К счастью, никто из детей не получил травм. В Минспорте республики пообещали досконально разобраться в случившемся. ⠀ 15-Й РЕГИОН



