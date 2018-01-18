18.01.2018, 15:49

VIDEO: Venemaa hokinoored pidasid maha vihase massikakluse


Delfi Sport
RUS 2
Hokimeeste varustus on jää peal laiali
Hokimeeste varustus on jää peal laialiFoto: Priit Simson

Vladikavkazis peetud Venemaa juunioride meistrivõistluste jäähokimängu ajal puhkes massikaklus.


Vihases löömingus osalesid 2008.-2009. aastal sündinud hokimängijad. Venemaa meedia teatel keegi mängijatest tõsiseid vigastusi ei saanud.

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Драка произошла 13 января между юными спортсменами «Алании» из Владикавказа и «Хаски» из Невинномысска на матче первенства юга России по хоккею среди молодежных команд. ⠀ По словам тренера "Хасок" Александра Басенко, никто не планировал драться. ⠀ "Мы в том матче даже уступили хозяевам арены со счетом 3:6. Но этот результат был по игре. Я так своим пацанам и сказал: «Не забиваете вы, забивают вам. И нечего обижаться». Но даже когда закипают эмоции, я не сторонник выяснения отношений на льду с помощью кулаков", - подчеркнул Басенко. ⠀ Первая стычка между хоккеистами произошла еще во время первого круга чемпионата в городе Волжском. Теперь конфликтная ситуация повторилась и на ледовой арене Владикавказа. ⠀ Страсти улеглись менее чем через минуту. Особо яростных драчунов арбитры наказали по всем правилам. ⠀ К счастью, никто из детей не получил травм. В Минспорте республики пообещали досконально разобраться в случившемся. ⠀ 15-Й РЕГИОН

A post shared by 15-Й РЕГИОН (@region15.ru) on Jan 17, 2018 at 7:06am PST

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