Jäähokiliigas NHL sündis väga omapärane värav kohtumises Ottawa Senators - Dallas Stars.

Avakolmandiku lõpus sai Ottawa meeskond mängulise karistuse, aga kuna litter oli Dallase käes, lasid kohtunikud mängul jätkuda. Dallas vahetas igati loogiliselt väravavahi Kari Lehtoneni kuuenda väljakumängija vastu ja siis see juhtus... Litter mängiti kesktsoonist tagasi ja nii õnnetult, et see libises tühja väravasse. Kuna Ottawa mängijad litrit ei puutunud, oli õnnetu omavärav tõsiasi. Värava sai enda arvele Chris Kelly, kes väravaolukorra eel Ottawa mängijatest viimasena litriga kokku puutus.

Tabamuse võinuks vabalt kirjutada ka Zack Smithi arvele, kes 2-minutilise karistusega värava tegelikkuses tühjaks mängis. Just tema toorutsemise järel tuli Dallase väravasuult Lehtonen korraks pingile.

Ottawa võitis kohtumise 3:2. Sellega tõusti idakonverentsis kuuendale kohale. Dallas on läänekonverentsis 12nes ehk tagantpoolt kolmas.