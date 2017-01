Kanadas Montrealis lõppenud juunioride jäähoki maailmameistrivõistlustel triumfeeris USA koondis. Ülipõnevas finaalis alistasid jänkid karistusvisete järel Kanada 5:4.

Väljakuperemehed alustasid suurepäraselt ja asusid avakolmandiku keskpaigaks juhtima 2:0. Jänkid kosusid ning võrdsustasid teise kolmandiku lõpuks seisu 2:2-le. Uuesti Kanada kahe väravaga ette 4:2, kuid jänkid tulid veelkord keerulisest seisust välja. Normaalaeg lõppes seisul 4:4 ja ka lisaaeg ei toonud lahendust.

Karistusvisetel oli ainsana täpne Troy Terry ja see tähendas USA-le nelja aastase vahe järel MM-tiitlit. Pealevisked Kanadale 50-36, USA väravas seisnud Tyler Parsons tõrjus 46 pealeviset.

Pronksimängus alistas Venemaa 2:1 Rootsi.

MM-i kõige väärtuslikumaks mängijaks tunnistati Kanada koondise kaitsja Thomas Chabot, parimaks ründajaks Venemaa koondise kapten Kirill Kaprizov ning parimaks väravavavahiks rootslane Felix Sandström.





HIGHLIGHTS from the exciting #WorldJuniors gold medal game with the luckier end for the new champions, Team USAHockey! @HC_Men pic.twitter.com/IBknlpV7lD— IIHF WJC (@iihf_wjc) January 6, 2017

We talked with the shootout king, Troy Terry, after @USAHockey won the #WorldJuniors. pic.twitter.com/4rmmE8yffV— IIHF WJC (@iihf_wjc) January 6, 2017