Ilusa žestiga võitis paljude hokifännide südamed Anaheim Ducksi keskründaja Ryan Kesler, kes saatis enda asemel karistusviset sooritama 6-aastase poja Rykeri. Poeg võttis asja tõsiselt ja isa alt ei vedanud. Kui litter oli väravas mattus Staples Center ovatsioonide tulva alla.

Tähtede Mängul osales teist aastat järjest neli meeskonda, kes esindasid liiga erinevaid divisjone. Poolfinaalides alistas Pacific 10:3 Centrali ja Metropolitan 10:6 Atlanticu. Finaalis oli Metropolitan 4:3 parem Pacificust. Mängiti kolm kolme vastu ja võitjate hulka kuulusid näiteks Aleksandr Ovetškin, Sidney Crosby, John Tavares ning Tähtede Mängu MVP-ks tunnistatud Wayne Simmonds.

Võitjatele ulatati tšekk väärtusega üks miljon dollarit.

