VIDEO | Täppistöö NHL-is, litter tõsteti kaunilt üle väravavahi!

Kohtumises San Jose Sharksiga, mille Oilers 4:7 kaotas, vormistas lõppseisu just McDavidi meistritöö. Loetud sekundid enne lõpusireeni koksas ta litri Martin Jonesi seljataha otse õhust, pehme tõstega. Väravavahil polnud olukorra päästmiseks mingit võimalust.

2015. aasta NHL-i drafti esimese valiku arvel on käesoleval hooajal juba 21 tabamust. Resultatiivsuspunkte on noore kanadalase arvel 56, millega ta on liigas paremuselt neljas mees.