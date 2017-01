4. jaanuaril 1987 puhkes Kanada - Nõukogude liidu hokimatšil juunioride MM-il Tšehhoslovakkias Piestanys massikaklus, mida peetakse siiani üheks aegade suurimaks kismaks spordiväljakutel.

Tegemist oli matšiga, mis pidi otsustama kuldmedali saatuse. Viieväravaline või suurem võit Kandale pidi neile meistriitili tooma, väiksema võidu korral viinuks karika koju Soome. Pärast esimest 20 minutit juhtis Kanada 3:1 ning püsis graafikus, kuid teise perioodi keskel seisul 4:2 võttis lahing inetu pöörde.

NSVL-i ründaja Pavel Kostitškin sõitis sisse Theo Fleuryle, mehed hakkasid tõuklema ning lahti läks täielik põrgu. Raamatus "Kui tuled kustu läksid" (ingl keeles "When the lights went out"), mis kirjutati kakluse 20. aastapäeval, ütleb Kanada ajakirjanik Gare Joyce, et pole siiski päris selge, kes kakluse algatas.

Norra kohtunik Hans Rönning ei suutnud olukorda ohjeldada ning käskis areeni töötajatel tulesid vilgutada, lootes, et pimedas mehed teineteise tümitamise lõpetavad. Kulus siiski veel mitu minutit, enne kui rahu jää peale saabus. Rahvusvaheline Jäähokiliit (IIHF) otsustas mängu katki jätta ja mõlemad meeskonnad turniirilt diskvalifitseerida, sest kui vilemees oleks karistusi jagama hakanud, oleks nagunii väljak ja varumeestepink tühjaks jäänud.

Kõik mängijad said esialgu 18-kuulise rahvusvahelise mängukeelu, mis hiljem siiski tühistati. Kulla viis turniirilt koju Soome, hõbeda Tšehhoslovakkia ja pronksi Rootsi, kes muidu juba medalikonkurentsist väljas oli.