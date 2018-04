Кузнецов и Панарин чуть не подрались во время матча НХЛ🔥 ⠀⠀ В матче «Вашингтон» «Коламбус» в борьбе у борта Кузнецов задел Панарина плечом, после чего игроки обменялись толчками и вступили в словесную перепалку.😬 ⠀⠀ До драки дело в итоге не дошло, при этом Кузнецов получил малый штраф за удар клюшкой. ⠀⠀ Кто не прав?🤔 ________________________ Подписывайся и ставь лайк⬇️ Отбираем только самое лучшее И интересное про хоккей для Вас @playhockey @playhockey @playhockey

