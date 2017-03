Crosby sai fantastilise sooritusega kirja oma hooaja 41. värava, millega on ta vastavas arvestuses liiga liider. Resultatiivsuspunktide arvestuses jääb kanadalane (81) alla vaid Edmonton Oilersi mehele Connor McDavidile (82).

Hoolimata iluväravast lõppes õhtu Crosby jaoks valusalt: mängu lõpus lõi Evander Kane talle kepiga niimoodi vastu suud, et Crosby kaotas paar hammast.

Võiduga kindlustas kogu liiga arvestuses teisel kohal olev Pittsburgh endale koha play-off'is.

Crosby värav:

Crosby hammastekaotus:

Kane is a grade A dirt bag for this cheap hit on Crosby @NHL @NHLPlayerSafety @penguins @BuffaloSabres #Pens pic.twitter.com/Vqd9anMOfE