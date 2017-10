VIDEO | Rooba viskas värava, kuid Jyväskylä kaotusteseeria venis viiemänguliseks

Foto: (c) Jiri Halttunen, JYP Jyväskylä

Eesti jäähokikoondislane Robert Rooba viskas täna Soome meistriliigas hooaja kaheksanda värava, kuid tema koduklubi Jyväskylä JYP pidi lisaaja järel vastu võtma 4:5 kaotuse Tampere Tapparalt.

Rooba tegi kodupubliku ees skoori teise kolmandiku lõpus, viies JYPi 4:3 ette. Külaliste võiduvärava viskas lisaaja viiendal minutil Sebastian Repo arvulisest ülekaalust.

Viimati oktoobri keskel võidurõõmu maitsnud Jyväskylä on nüüd kaotanud viis mängu järjest. Turniiritabelis on nad kukkunud kuuendale kohale, kusjuures enamusel konkurentidest on ka mäng vähem peetud. Tappara tõusis tänu võidule kolmandaks.

Vaata mängu väravaid meistriliiga koduleheküljelt SIIT (Rooba värav video 4.05).

Turniiritabel: