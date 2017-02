Peapõrutusega eemal olnud Robert Rooba pidas JYPi meeskonna eest Soome jäähoki kõrgliigas kolme kuu jooksul esimese mängu, visates 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) võidumängus SaiPa vastu värava.

Rooba värav 57. minutil jäi kohtumise viimaseks. Kaks väravat sepistas teisel perioodil Henri Kanninen, ühe tabamuse sai kirja veel Arttu Likola. Vaata videot! (Rooba värav alates 3:33)

Jyväskylä jätkab liigatabelis neljandal kohal. Normaalajal on sel hooajal 49-st kohtumisest võidetud 22, lisaajal 6. Kaotusi on normaalajal tulnud sisse 13, lisaajal 8.

3. veebruaril avaldas Rooba oma Facebooki fännilehel, et sai JYPi esiliiga meeskonna eest mängides detsembril raske peapõrutuse. Ta nimetas seda "mänguks, mis halvimal juhul oleks võinud jääda viimaseks."

"Vahel on tunne, et "hokijumal" ikka üritab kohe vägisi mulle neid kaikaid kodaratesse loopida. Aga ju siis see on tema viis mind õpetada ning tugevamaks muuta. Pean tunnistama, et nüüd mõistan ma veel rohkem kui suur privileeg ning õnn see on, et saan igapäevaselt üldse hokit mängida ning seda oma ametina võin pidada," kirjutas ta.